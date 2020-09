Historicus schrijft boek over geschiedenis van gehucht Krokegem Wim De Smet

14 september 2020

11u30 0 Asse Historicus Jaak Ockeley (77) heeft een boek geschreven over de geschiedenis van het gehucht Krokegem.

Het boek over Krokegem is een eerbetoon aan pater Hugo De Bauw, die al 50 jaar priester is en al decennialang in het gehuchtje woont. In het boek wordt het ontstaan van Krokegem verteld. “De naam valt voor het eerst in het jaar 1227”, zegt Jaak. “En nadien moeten we wachten tot de eerste helft van de 15de eeuw want dan is er sprake van het Hof van Krokegem. In 1693 woonden er in Krokegem 55 huisgezinnen, verspreid over het Bladerenkwartier, de Gentsesteenweg, de Groenstraat, de Koereit, de Oude Dendermondsebaan en in de Poverstraat, maar ook in de wijk Waarbeek die toen bij Krokegem hoorde.”

Het boek brengt de geschiedenis tot 1920. “Een tweede deel, over de laatste honderd jaar van Krokegem, wil ik volgend jaar uitbrengen”, vertelt de historicus.

Het boek ‘Geschiedenis van Krokegem’ is verkrijgbaar via een mailtje naar postbus@heemkring-ascania.be of met een telefoontje naar Rita Roggeman op 0472/21.66.10.