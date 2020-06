Helft van gemeenten in Pajottenland is coronavrij



Wim De Smet

05 juni 2020

16u30 14 Asse In elf van de twintig gemeenten van het Pajottenland werden de voorbije week geen corona-besmettingen meer vastgesteld. Het gaat om de gemeenten Merchtem, Opwijk, Affligem, Liedekerke, Galmaarden, Roosdaal, Gooik, Linkebeek, Beersel, Pepingen en Sint-Genesius-Rode.

De nieuwste coronacijfers geven een gedetailleerd beeld van het aantal besmettingen per gemeente. In het Pajottenland is Dilbeek de zwaarst getroffen gemeente. Daar werd vandaag nog een nieuwe besmetting vastgesteld wat het totaal aantal coronapatiënten op 234 brengt. In Dilbeek werden per 1.000 inwoners 5,46 mensen besmet met het virus. Ook Asse en Halle staan in die kopgroep met respectievelijk 4,86 en 4,91 besmettingen per 1.000 inwoners.

De gemeente met de minste corona-patiënten is het landelijke Herne. Sinds de uitbraak van het virus werden hier slechts 16 mensen besmet. Dat zijn er omgerekend zo’n 2,40 per duizend inwoners. In het kleine Bever, waar amper 2.000 mensen wonen, ligt dat aantal nog een tikkeltje lager. Toch behoort Herne niet tot het kransje coronavrije gemeenten omdat 1 van die 16 besmettingen de voorbije week werd vastgesteld.

Meer over Affligem

Asse

Beersel

Bever

Dilbeek

Galmaarden

Gooik

Halle