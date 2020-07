Handelaars Bloklaan verzetten zich tegen herinrichting van hun straat: “Dit plan is te zot voor woorden” Wim De Smet

08 juli 2020

13u10 0 Asse De herinrichtingsplannen voor de Bloklaan in Asse veroorzaken wrevel bij de lokale handelaars. Zij vrezen dat de invoering van eenrichtingsverkeer en het opdoeken van de parkeervakken de toekomst van hun handelszaak bedreigt.

Het gemeentebestuur van Asse ontvouwde zopas de herinrichtingsplannen voor de Bloklaan, het Hofveld en het Muurveld. Het gaat om drie straten die rechtstreeks aansluiten op de site van het OLV-ziekenhuis. De gemeente wil die straten grotendeels autoluw maken. Zowel het Hofveld als het korte deel van het Muurveld worden in de toekomst ingericht als woonerf. Het lange stuk Muurveld wordt dan weer een fietsstraat waar maximum 30 kilometer per uur mag gereden worden en waar automobilisten de fietsers niet mogen inhalen.

Maar de grootste zorg voor de lokale handelaars is de complete herinrichting van de drukke Bloklaan, de ‘straat van het ziekenhuis’ zeg maar. Hier wil de gemeente eenrichtingsverkeer invoeren van de Boekfos naar de Nieuwstraat. Tegelijk wordt de Bloklaan ook een fietsstraat. Alleen de bussen van De Lijn mogen tegen de rijrichting inrijden. De parkeerplaatsen komen centraal in het midden van de weg aangebracht.

Groene zone

“Die plannen zijn eigenlijk te gek voor woorden”, zegt Peter De Wilde, zaakvoerder van café Het Spreekuur. “De parkeerplaatsen aan onze handelszaken worden opgedoekt en in het midden van de straat komt een soort groene zone waar nog enkele auto’s kunnen parkeren. Zo creëert men hier eigenlijk extra onveilige situaties want de bussen mogen tegelijk nog in beide richtingen rijden. Onze winkels en horecazaken worden haast onbereikbaar.”

Participatie

De Bloklaan telt momenteel zeven handelszaken, waaronder een apotheek, een restaurant, een bakker, een juwelierszaak en de pralinewinkel Leonidas. “Bij de opmaak van deze plannen werd helemaal geen rekening gehouden met ons”, zegt Elsie Van der Smissen van Leonidas. “Dat is echt wel jammer want men spreekt altijd over participatie maar dat was hier niet het geval. Onze winkels bevinden zich tegenover het ziekenhuis en we zien hier vaak mensen uitstappen die een rolstoel nodig hebben. Maar in de toekomst moeten die mensen dus in het midden van de straat hun wagen verlaten. Dit is echt onbegrijpelijk.”

De handelaars gaan samenzitten en overwegen actie te ondernemen. “Onze zaken hebben nog maar pas de coronacrisis overleefd of het gemeentebestuur gaat nu eigenhandig een tweede crisis voor ons organiseren”, luidt het. “In het gemeentehuis denkt men dat Asse een stad is en dat de mensen hier hun auto parkeren om vervolgens twee uur te gaan shoppen. Dat is dus niet het geval.”