Handelaars Bloklaan organiseren zaterdag eerste kerstmarkt WDS

02 december 2019

De handelaars van de Bloklaan in Asse organiseren zaterdag voor het eerst een eigen kerstmarkt.

De Bloklaan staat bekend als de ‘straat van het ziekenhuis’. De zes deelnemende handelaars bevinden zich dan ook tegenover het OLV-ziekenhuis. Het gaat om juwelier Tourmalin, Leonadis Pralines, Bloemen Roos, café ’t Spreekuur, frituur Duveltje en bistro De Spoed. Zaterdag, vanaf 16 uur, zetten zij hun standjes buiten en kunnen de bezoekers er genieten van een hapje, een drankje en de gezellige kerstsfeer. Er is ook een optreden van de liveband Little Dixie.

Omwille van de kerstmarkt worden enkele extra verkeersmaatregelen genomen zaterdag. Op de parkeerstrook in de Bloklaan geldt een parkeerverbod van 7 tot 16 uur. In de Bloklaan wordt ook eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de rotonde Muurveld in de richting van de Nieuwstraat, van 6 december (9 uur) tot 9 december (16 uur). Het Hofveld wordt afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Bloklaan. Automobilisten moeten een omleiding volgen via de Nieuwstraat en het Muurveld.