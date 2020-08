Hallucinante beelden uit Zellik: trucker duwt collega in de berm en vlucht Tom Vierendeels

19 augustus 2020

Asse Op Facebook is een hallucinant filmpje opgedoken van een ongeval op de Pontbeeklaan in Zellik. Een trucker voegde er op het laatste moment nog in op de oprit naar de Brusselse ring en duwt hierdoor een collega de berm in. De overtreder rijdt nadien gewoon door.

Het incident deed zich voor op vrijdag 14 augustus rond 14.45 uur. “Een vrachtwagenchauffeur nam rechts de afslag richting Brusselse buitenring, maar daar schoof een andere vrachtwagen net voor hem in om ook de afslag te nemen”, vertelt commissaris Fred Scrayen van de lokale politiezone AMOW. Op de beelden is te zien hoe de chauffeur van Jost Group uit Herstal nog snel de betrokken vrachtwagen en een andere truck inhaalt om op het laatste nippertje over het verdrijvingsvlak en net voor de betonnen middenberm tussen twee vrachtwagens in te voegen. Een collega van de betrokken trucker plaatste het filmpje in de Franse Facebookgroep ‘Le Groupe Des Boullettes De Routiers – officiel’. “Volgens de verklaringen van de chauffeur met de dashcam is hij naar rechts uitgeweken om een aanrijding te voorkomen”, vervolgt Scrayen. “Hierdoor kwam hij in de berm op de vangrail en tegen een verlichtingspaal tot stilstand. Die laatste brak ook af.”

Onderzoek loopt

De politie bevestigt dat de veroorzaker nadien doorreed. “De man die alles gefilmd heeft ging thuis proberen om de nummerplaat van de veroorzaker te kunnen lezen om ze door te geven aan onze diensten”, besluit Scrayen. “De betrokken firma zelf heeft intussen met ons contact opgenomen en laat weten dat ze ook zelf actief op zoek gaan naar de chauffeur. Ze gaven zelf aan dat zowel zij als de sector toestanden als deze kunnen missen als kiespijn.”