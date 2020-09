Groenten- en fruitboer uit Asse gehackt door concurrent uit Haren: “Klantgegevens gestolen om eigen offertes goedkoper te maken” Amber Gys

20 september 2020

11u02 0 Asse In groenten-en fruitbedrijf Vander Zijpen uit Asse hebben onbekenden het gegevenssysteem van het bedrijf gehackt. Volgens de advocaat van de gedupeerde firma gaat het om een concurrerend bedrijf en zouden die verschillende klantengegevens gestolen hebben, mogelijks om hun eigen offertes lager te kunnen houden. Het parket is gestart met een onderzoek en laat weten dat er duidelijke sporen zijn naar de daders.

Nogmaals blijkt dat een hacking iedereen kan overkomen. Dat voorval heeft het familiale groenten-en fruitbedrijf Vander Zijpen langs Broekooi uit Asse met eigen ogen kunnen zien. Het bedrijf is het slachtoffer geworden van één of meerdere hackers die zichzelf toegang verleend hebben tot alle gegevens, van klantengegevens tot offertes en facturen. Advocaat van de gedupeerde firma, Geert Lenssens, vreest dat de feiten al enkele weken of zelfs maanden gaande waren. “Sinds de coronacrisis hebben verschillende klanten zonder reden afhaakt, wat voor mijn cliënt een gevolg leek van de crisis”, verduidelijkt Lenssens. “De situatie bleef maar erger worden, en steeds meer mensen en bedrijven haakten af. Tot ze vorige week plots een verschrikkelijke ontdekking deden op hun computer.”

Klantenbestanden gehackt

Volgens de advocaat werd het voor Vander Zijpen duidelijk dat verschillende gegevens, klantenbestanden en andere zaken werden uitgelezen. “Nee, dit is niet enkel iets dat aan grote firma’s of multinationals voorkomt”, gaat Lenssens verder. “Het bedrijf nam meteen met mij contact op voor de nodige bijstand. Uiteraard was mijn eerste gedacht dat het zou gaan om hackers in het buitenland.” Maar dat bleek het niet te zijn.

Sinds de coronacrisis hebben verschillende klanten zonder reden afhaakt, wat voor mijn cliënt een gevolg leek van de crisis. De situatie bleef maar erger worden, en steeds meer mensen en bedrijven haakten af Geert Lenssens

Het parket werd op de hoogte gesteld en er werd een onderzoeksrechter aangesteld voor de nodige vaststellingen. De hackers waren volgens het parket niet al te netjes, een geluk, want ze lieten zomaar een IP-adres achter. “En dat IP-adres wees naar een concurrent op minder dan 20 kilometer van het groenten-en fruitbedrijf”, bevestigt Carol Vercarre, woordvoerder van het parket van Halle-Vilvoorde.

Inval bij concurrerende firma

Dankzij het IP-adres kon het gerecht binnenvallen bij een concurrent in Haren waarbij vier personeelsleden werden opgepakt. “De verdachten werden aangehouden voor verhoor maar mochten meteen beschikken”, gaat Vercarre verder. “Er werden wel nog enkele huiszoekingen gedaan twee weken geleden, maar dat heeft het onderzoek niet kunnen helpen.” Het gerecht zal de zaak de komende dagen en weken verder onderzoeken.

Voor de advocaat van de gedeputeerde firma is duidelijk wat de intentie van de concurrent is geweest. “Ze hebben in het systeem gehackt zodat ze klantengegevens en facturen kunnen gebruiken om hun eigen offertes lager te houden”, sluit advocaat Lenssens af. “Mijn cliënt heeft hierdoor enorm veel financiële schade geleden, hier komt hoe dan ook een staartje aan.”