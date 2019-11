Groen wil geboortebos (maar gemeente vindt geen plek) WDS

22 november 2019

15u05 0 Asse Oppositieraadslid Finke Jacobs (Groen) stelde tijdens de laatste gemeenteraad voor om een geboortebos aan te planten. Milieuschepen Peter Verbiest (N-VA) vindt dat een goed idee maar vindt voorlopig geen goede locatie.

“Geboortebossen winnen aan populariteit in andere steden en gemeenten”, weet Finke Jacobs. “Het bos kan ook een structurele oplossing bieden voor het heraanplanten van bossen. Daarom stelden we eerder al voor om een werkgroep op te richten.”

De bestuursmeerderheid van CD&V en N-VA is te vinden voor het idee. “Maar we moeten voldoende oppervlakte vinden om die aanplantingen gedurende enkele jaren te organiseren”, zegt Peter Verbiest. “De percelen die we deze winter nog gaan bebossen zijn alvast te klein. We gaan nu onderzoeken of er plaats is op de Boekfos of in Relegem plaats is. Bij het Landinrichtingsplan Groene Noordrand gaat men een zone van 5 hectare, tussen het Smiskensveld en de Schapenbaan, vrij. Mogelijk biedt dat perceel een mogelijkheid.”

En ook al beschikt Asse niet over een geboortebos, toch worden er het komende jaar flink wat nieuwe bomen aangeplant, zegt Verbiest. “Op 14 december staat een bosaanplanting gepland in de zone Putberg”, luidt het. “Het toekomstige bos ligt in de Broekebeekvallei. In totaal planten we hier 700 bomen aan en meer dan 200 plantsoenstukken voor bosranden.”