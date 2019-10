Groen wil Autoloze Zondag met meer aandacht voor voetgangers en fietsers Wim De Smet

23 oktober 2019

10u55 0 Asse Oppositieraadslid Caroline Robberechts (Groen) pleit voor een grondige vernieuwing van de Autoloze Zondag. Zo wil ze meer aandacht voor de zwakke weggebruikers.

De Autoloze Zondag lokt in Asse ieder jaar duizenden mensen naar het centrum. “Het concept van de Autoloze Zondag bestaat al enkele jaren maar eigenlijk moeten we die dag terug naar de oorspronkelijke bedoeling”, zegt Robberechts. “Door de uitgebreide rommelmarkt en animatie is het niet eenvoudig om nog rustig en veilig te wandelen, te fietsen, te spelen of te steppen op het autovrije parcours. En dat was nochtans het hoofdopzet.”

Robberechts pleit er daarom voor om de rommelmarkt te concentreren op de Markt, het Kerkplein en de Hopmarkt zodat de drukke N9 vrij blijft voor fietsers en voetgangers. “Bovendien moet er tijdens de rommelmarkt ook voorrang gegeven worden aan de bewoners zodat zij hun tweedehandsspulletjes voor hun eigen deur kunnen verkopen. Zij kregen nu vaak de tijd niet om zich in te schrijven.”

Burgemeester Koen Van Elsen neemt de opmerkingen mee tijdens een evaluatievergadering. “We zijn hier een beetje slachtoffer van ons eigen succes geworden”, zegt de burgemeester.