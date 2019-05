Gloednieuw gebouw voor basisschool De Regenboog en kinderopvang Spinibo WDS

21 mei 2019

18u00 0 Asse De gemeentelijke basisschool De Regenboog in Zellik en kinderopvang Spinibo beschikken over een gloednieuw gebouw met vier klassen en een polyvalente zaal. Het bouwproject kostte 2,5 miljoen euro.

De nood aan extra klaslokalen voor De Regenboog was behoorlijk groot. De school bevindt zich vlakbij de hoofdstad en barst uit haar voegen. Het aantal leerlingen klokt dit schooljaar af op 280, maar er wordt verwacht dat dat aantal nog zal toenemen de komende jaren. “We maakten al gebruik van de klaslokalen van de muziekacademie, in het vroegere Gemeentelijk Instituut Zellik”, vertelt directrice Ingrid De Ridder. “Het nieuwe schoolgebouw geeft ons extra ruimte en dat is nodig want ook kinderopvang Spinibo zal van het gebouw gebruik maken.”

De kostprijs van het nieuwe gebouw bedraagt 2,5 miljoen euro. De Vlaamse overheid neemt 550.000 euro van de factuur voor haar rekening. Het nieuwe pand telt twee verdiepingen. Op het gelijkvloers bevinden zich vier lokalen en een polyvalente ruimte die na schooltijd ook door verenigingen kan worden afgehuurd. Bovenaan zijn er vier klassen die verbonden zijn met een ruime gang. Naast de speelplaats werd ook een synthetisch voetbalveldje aangelegd.