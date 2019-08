Gezocht: toezichters voor basisscholen WDS

08 augustus 2019

12u45 5 Asse De gemeente Asse gaat op zoek naar nieuwe toezichters voor de plaatselijke basisscholen.

De toezichters staan in voor een speelse invulling van de voor- en naschoolse activiteiten. Ze doen het onthaal van de kinderen en de ouders en hebben ook aandacht voor de veiligheid. Daarnaast staan ze ook in voor enkele kleine administratieve taakjes. Zowel voor de gemeentelijke basisschool in Walfergem als voor de vrije basisschool De Leerheide (Asse-ter-Heide) is men op zoek naar iemand die 19,25 uur per week vrij is.

In Relegem gaat men op zoek naar twee vacatures: eentje van 8 uur per week en een tweede van 12,25 uur per week.

Kandidaten kunnen solliciteren tot en met 25 augustus via www.asse.be.