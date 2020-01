Gezocht: nieuwe uitbater voor Kasteel Waalborre (die meteen ook de herstellingskosten van 2 miljoen betaalt) Wim De Smet

22 januari 2020

14u45 0 Asse De gemeente zoekt een nieuwe uitbater voor het gerenommeerde Kasteel Waalborre. Die moet naast de huurprijs van 3.000 euro ook nog eens de nodige herstellingskosten aan het gebouw op zich nemen, goed voor 2 miljoen euro. “Een waanzinnige prijs”, luidt het bij de oppositie.

De toekomst van het bekende restaurant in het Waalborrepark, een beschermd dorpsgezicht, oogt somber. Huidig uitbater Johan Van Elsen werd getroffen door een zware ziekte en liet al weten dat hij het gebouw niet langer wenst te huren. Vanaf 1 februari staat Kasteel Waalborre daardoor leeg. Het gemeentebestuur is een zoektocht begonnen naar een nieuwe uitbater en wil dat doen via een erfpachtovereenkomst. Concreet: de nieuwe uitbater betaalt dan een jaarlijkse erfpachtvergoeding van 36.000 euro maar moet tegelijk ook instaan voor de instandhoudings- en herstellingswerken aan het kasteel. Die worden geraamd op 2 miljoen euro. Zowel de elektriciteit- als de verwarmingsinstallatie dateert nog van de jaren ’50. Ook het dak wacht op herstelling en een groot deel van het gebouw is niet geïsoleerd volgens de hedendaagse normen. Ook de keuken in het gebouw, die in de jaren ’70 werd geïnstalleerd, is verouderd en versleten.

Zeer moeilijke opdracht

De oppositie vreest dat het gebouw aan die voorwaarden nooit een nieuwe gebruiker vindt. “Gerenommeerde zaken op de Markt in Asse houden met moeite het hoofd boven water, net omwille van de waanzinnige huurprijzen”, zegt oppositieraadslid Yoeri Vastersavendts (Open VLD). “Het kan best zijn dat de huidige huurprijs voor het Kasteel Waalborre bepaald werd door een expert, maar in dit geval komen er ook nog eens de investeringskosten voor het gebouw bovenop. Ik hoop oprecht dat we een nieuwe uitbater vinden, maar aan deze voorwaarden zal dat heel moeilijk worden.”

Richtprijs

Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) en zijn partijgenoot Jan De Backer, die bevoegd is voor Financiën, beseffen dat de vraagprijs hoog ligt, maar houden zich aan de richtprijs van de expertise. “En er zijn al mensen die ons gecontacteerd hebben om Waalborre over te nemen”, zegt De Backer. “Iemand die er echt zin in heeft kan hier gemakkelijk eenzelfde concept opstarten zoals dat in Vilvoorde is gebeurd in het park Drie Fonteinen. Ook daar beschikt men over een mooi park en een groot terras. Er is echt wel veel interesse dit keer.”

Of de gevraagde huurprijs en de herstellingskosten niet wat hoog liggen? “De huurprijzen op de Markt liggen nog flink wat hoger”, weet De Backer. “Bovendien biedt het Kasteel Waalborre tal van andere mogelijkheden. We handhaven nu de richtprijs uit de expertise. Blijkt uiteindelijk dat niemand bereid is dit voorstel aan te nemen, dan kunnen we de prijs nog altijd laten zakken.”