Gezinnen krijgen enveloppe met cadeaubonnen in de bus



Wim De Smet

15 juni 2020

10u45 2 Asse De inwoners van Asse krijgen, per gezin, een enveloppe met 25 euro aan cadeaubonnen, onder de noemer ‘AsGeschenk(t)’. De bonnen zijn in te ruilen bij de plaatselijke middenstand.

De gemeente Asse telt zo’n 13.500 gezinnen. Zij kregen de voorbije dagen hun cadeaubonnen al in de bus. “Vorige maand hebben we een reeks steunmaatregelen uitgewerkt voor de coronacrisis”, meldt schepen Sigrid Goethals (N-VA). “Een van die maatregelen is dus de geschenkbon van 25 euro voor elk gezin. Het gaat concreet om vijf bonnen van telkens vijf euro. De mensen kunnen de bonnen spenderen bij de lokale handelaars en de horeca tot einde december. Ook op de wekelijkste markten in Asse en Zellik kan je met de geschenkbonnen terecht.”

De bonnen zijn niet geldig in supermarkten of nachtwinkels. De maatregel kost de gemeente 350.000 euro.