Gevaarlijkste fietspad van Asse (en de hele regio) krijgt oplapbeurt: putten, plassen en riooldeksels verdwijnen onder laag asfalt Wim De Smet

19 februari 2020

13u00 0 Asse Het fietspad langs de Edingsesteenweg (N285) in Asse, het gevaarlijkste en meest erbarmelijke van de hele regio, krijgt een oplapbeurt. Vandaag ligt het fietspad bezaaid met putten, plassen, losliggende tegels en uitstekende riooldeksels. Het fietspad krijgt dit voorjaar nog een nieuwe laag asfalt.

De Edingsesteenweg is de belangrijkste verbindingsweg tussen Asse en Ternat. Dagelijks rijden hier duizenden auto’s en vrachtwagens voorbij, waarvan een groot deel afkomstig van het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat. Maar de voorbije decennia gebeurde er weinig aan het straatbeeld. Vorig jaar werden enkele betonstroken van de rijweg al vernieuwd, maar voor fietsers en voetgangers blijft het een hachelijke onderneming om het smalle en gevaarlijke fietspad op een veilige manier te gebruiken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de fietspaden nu opgenomen in de planning voor dit jaar. Een exacte startdatum voor de werken is er nog niet maar de opsmuk van de fietspaden is gepland voor dit voorjaar. “Het gaat om een structureel onderhoud over een afstand van ongeveer drie kilometer, tussen de rotonde aan de industriezone in Ternat en de aansluiting op de N9 in Asse”, laat AWV weten. “De structurele onderhoudswerken worden uitgevoerd in afwachting van een volledige herinrichting, van gevel tot gevel, van de Edingsesteenweg die momenteel in een studie onderzocht wordt door Wegen en Verkeer.”

De aannemer zal tijdens de werken de huidige bovenlaag in klinkers opbreken en afvoeren. Ook de boordstenen worden vervangen. De berm wordt vervolgens afgegraven en waar nodig worden de boordstenen hersteld. Het fietspad krijgt nadien een nieuwe toplaag in asfalt.

Voor de vele fietsers die dagelijks gebruik maken van de Edingsesteenweg is de oplapbeurt alvast goed nieuws. Postbode Gill Van Dyck (22) rijdt elke dag met zijn fiets over de fietspaden. “En iedereen kan zien dat dit een heel gevaarlijke route is voor fietsers”, zegt hij. “De fietspaden liggen bezaaid met putten. We moeten constant opletten waar we precies rijden. En het autoverkeer op de steenweg houdt zich ook niet aan de maximum toegelaten snelheid. Dat maakt het allemaal nog dat tikkeltje gevaarlijker.”

Gill begon acht maanden geleden als postbode in het distributiecentrum van Ternat. “De postbodes die in Asse actief zijn moeten dus elke dag dit fietspad gebruiken”, weet hij. “En ik ben echt niet de enige die er niet gerust in is. Toen ik pas begonnen was als postbode ben ik al eens zwaar ten val gekomen. Mijn fiets was zwaar geladen en ik ben in een van de putten de controle verloren. Gelukkig heb ik me geen pijn gedaan. Maar het voorval toont wel aan dat de herstellingswerken geen moment te vroeg komen.”