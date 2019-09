Gestolen Jaguar leidt politie naar grot van Ali Baba: 12 wagens in beslag genomen en 3 arrestaties Tom Vierendeels & Wim De Smet

16 september 2019

20u44 8 Asse Een gestolen Jaguar E-Pace heeft de politie naar een loods vol wagens en drie verdachten geleid. Twaalf auto’s, waaronder merken als Abarth en Range Rover, werden in beslag genomen. Drie verdachten, waarvan er twee via het dak probeerden te vluchten, werden gearresteerd.

Volgens getuigen arriveerde de politie maandagnamiddag rond 14 uur aan de loods langs de Brusselsesteenweg in Zellik. De loods ligt op de site waar onder meer ook groenten- en fruitveiling BelOrta gelegen is. Het bewuste pand zou verhuurd worden door de eigenaar van het gebouw en heeft niks met de veiling te maken. “In de loods zag men een gestolen Jaguar staan”, vertelt Carol Vercarre, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. Wie de wagen opmerkte wordt niet meegegeven waardoor de omstandigheden onduidelijk zijn. In de loods werd een man gearresteerd terwijl twee anderen via het dak op de vlucht sloegen. “Zij konden met behulp van een speurhond en een helikopter gevat worden”, gaat Vercarre verder. “Over hun identiteiten hebben we nog geen gegevens.” Het trio werd na de arrestatie verhoord. Het is dus ook nog niet duidelijk wat hun aandeel in de zaak is.

Binnen werden naast de Jaguar nog verschillende wagens aangetroffen, samen met machines om aan deze wagens te werken. “Of deze allen gestolen zijn zal nog moeten blijken”, besluit Vercarre. Het gaat om een Abarth Punto, Abarth 500, Range Rover Sport, Range Rover Evoque Cabrio, Jaguar E-Pace, Audi Q3, BMW 1-reeks, twee Smartjes, een Fiat Punto een Volkswagen Caddy en een Citroën Berlingo. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenopname waarna de twaalf voertuigen getakeld werden.