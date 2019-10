Gemeenteschool De Schatkist sluit de deuren: na 166 jaar geen onderwijs meer in Mollestraat Wim De Smet

16 oktober 2019

11u10 0 Asse Het gemeentebestuur van Asse gaat de lagere school De Schatkist in de Mollestraat sluiten. Ouders en leerlingen worden volgende week officieel ingelicht over de plannen. Het schooldomein zal na de sluiting verkocht worden.

De gemeentelijke basisschool in de Mollestraat telt vandaag nog een honderdtal leerlingen. Zij zullen, wellicht vanaf volgend schooljaar al, een andere school moeten zoeken. Het gemeentebestuur is van mening dat de oude klasgebouwen niet meer te redden zijn. Alleen een ingrijpende renovatie zou soelaas kunnen bieden, maar die investering blijkt momenteel niet haalbaar.

De voorbije jaren werden de elektriciteitsleidingen al vernieuwd in de school. “Maar als we de school willen behouden, dan moet het gebouw bijna uitgekleed worden”, luidt het in de wandelgangen. “De ramen bestaan nog niet uit dubbel glas en het dak is niet geïsoleerd. Enkele jaren geleden werd er al een noodtrap geïnstalleerd om de veiligheid te garanderen. Deze gebouwen zijn echt niet meer te redden.”

Personeel

Het personeel van de school zou in de toekomst terecht kunnen in een van de zes andere vestigingen van het gemeentelijk onderwijs. De gemeente wil de school na dit schooljaar, in juni 2020 dus, al sluiten. Mocht het nodig zijn, kan de school ook nog tot 2021 open blijven. Maar nadien valt het doek definitief. Het schooldomein zal later verkocht worden.

Schepen van Onderwijs Joris Van den Cruijce (N-VA) wil pas meer informatie geven nadat het personeel is ingelicht. “Die vergadering staat gepland en we gaan uiteraard ook de ouders alle details geven”, zegt hij. “Het lijkt me logisch dat ik eerst met hen communiceer.”

Oudste school

Met de sluiting van de gemeenteschool in de Mollestraat verdwijnt straks ook een stukje dorpsgeschiedenis. De Schatkist bestaat 166 jaar en is de oudste school van Asse-centrum. De school werd in 1853 opgericht door Jozef Luytgarens uit Brussel. In 1880 werd de school eigendom van de gemeente maar het onderwijs zelf werd toevertrouwd aan de zusters van Gijzegem. Het gemeentebestuur kocht toen ook het statige pand op de Steenweg, waar nu interieurzaak AS44 gevestigd is, om het in te richten als klooster voor de zusters. Het kloosterdomein sloot naadloos aan op de school. De huidige schoolvleugel werd gebouwd in 1908. Het gebouw is door het agentschap Onroerend Erfgoed ook aangeduid als bouwkundig erfgoed, maar het geniet geen beschermde status.