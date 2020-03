Gemeenteraad in Asse wordt uitgesteld Wim De Smet

16 maart 2020

14u25 0 Asse De gemeenteraad in Asse, die vanavond om 20 uur gepland stond, wordt uitgesteld.

De hogere overheid had nog geen verbod op gemeenteraden uitgevaardigd, maar vroeg wel om die samenkomsten achter gesloten deuren te houden. Zowel bezoekers als persmensen zouden dus niet welkom zijn. Ook waren er richtlijnen voor de organisatie van de gemeenteraad. Zo mochten er geen handen of kussen worden gegeven. Na de gemeenteraad zou er ook geen drankje aangeboden worden.

Ondanks die richtlijnen, besliste de bestuursmeerderheid vanmiddag om de gemeenteraad toch uit te stellen.

“Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16 maart 2020 om 14 uur besloten om de gemeenteraad van 16 maart 2020 om 20 uur uit te stellen naar een later nog nader te bepalen tijdstip”, luidt het in een officiële mededeling. “We gaan in overleg met het agentschap binnenlands bestuur alle opties bekijken om de continuïteit van het bestuur niet in het gedrang te brengen. Vervolgens gaan we een praktische en pragmatische oplossing, na overleg met en mits goedkeuring van, de fractievoorzitters toepassen.”

