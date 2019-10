Gemeenten uit Halle-Vilvoorde gaan komende 16 jaar verder met Haviland Tom Vierendeels

31 oktober 2019

11u39 0 Asse Alle 35 gemeentent uit het arrondissement Halle-Vilvoorde hebben de samenwerking met intercommunale Haviland verlengd. Het bestaan ervan zou zo voor de komende zestien jaar verzekerd zijn. “Er is voor Haviland een belangrijke rol weggelegd als verbindende factor tussen de lokale besturen”, zegt algemeen directeur Stephan Verwee.

“Alle vennoten bevestigden op de bijzondere algemene vergadering van 23 oktober de verlenging van hun samenwerking met Haviland”, luidt het. “Dit bevestigt het vertrouwen van de vennoten in Haviland. De afgelopen jaren hebben we met het volledige team hard gewerkt om onze organisatie terug op de kaar te zetten. We voorzien nu een dienstverlening op maat van de lokale besturen. Door de verlenging is de toekomst als streekintercommunale voor de komende zestien jaar verzekerd.” Haviland wil de komende jaren gemeenten en steden, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, intercommunales, politiezones en brandweerzones verder blijven ondersteunen.