Gemeente wil uit Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) stappen Wim De Smet

15 oktober 2019

18u50 2 Asse De gemeenteraad van Asse beslist maandag of ze de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) verlaat. Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) is niet tevreden over de beperkte dienstverlening.

De VVSG verenigt alle 300 Vlaamse gemeenten en geeft ondersteuning en advies. De VVSG verdedigt ook de belangen van de gemeenten bij hogere overheden. Als Asse zijn lidmaatschap opzegt, zou het meteen de eerste gemeente in Vlaanderen zijn die dat doet. “We betalen voor het lidmaatschap van de gemeenteraad en het OCMW zo’n 37.000 euro per jaar”, zegt Van Elsen. “Maar die kost staat niet in verhouding tot de dienstverlening van de VVSG. Zes maanden geleden al hebben we onze ontevredenheid geuit in een gesprek met de directie maar sindsdien ontvingen we weinig antwoorden op onze vragen.”

Van Elsen neemt het de VVSG kwalijk dat ze in 2016 geen duidelijke richtlijn gaf toen het Chinese staatsbedrijf SGID een belang wou verwerven in netwerkbeheerder Eandis. “En wat belangbehartiging betreft, zijn we ontgoocheld dat de VVSG ons niet steunt in de vraag om herverdeling van het gemeentefonds. Is het normaal dat een gemeente als Asse, die zwaar onder de verstedelijkingsdruk staat van Brussel, slechts 180 euro per inwoner krijgt, terwijl het Vlaams gemiddelde 360 euro is en een stad als Antwerpen meer dan 1.000 euro krijgt?”

Als Asse uit de VVSG stapt, zal dat ten vroegste in 2022 gebeuren. Er geldt namelijk een opzegperiode van 3 jaar.