Gemeente neemt nieuwe bestelwagen op elektriciteit in ontvangst Tom Vierendeels

24 februari 2020

19u15 0 Asse De gemeente Asse heeft een nieuwe bestelwagen op elektriciteit in gebruik genomen. Het bestuur zet enorm in op de vergroening van het wagenpark. Momenteel zijn er al een twintigtal milieuvriendelijke voertuigen.

De bestelwagen werd aangekocht bij MAN Truck & Bus uit Zellik waardoor de firma ook een thuismatch speelt. Het is overigens de eerste keer dat de constructeur een bestelwagen van deze grootte levert aan een overheid. Kostprijs is 65.340 euro. De MAN moet een twintig jaar oude bestelwagen vervangen en zal voornamelijk door de schrijnwerkers gebruikt worden. Het voertuig wordt dan ook uitgerust als mobiele werkplaats. De auto kan zo’n 130 à 140 kilometer rijden na een laadbeurt waardoor de batterij maar een keer per dag opgeladen zal moeten worden.