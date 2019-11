Gemeente bestelt studieopdracht voor vrijetijdssite Zellik (en krijgt kritiek van oppositie) WDS

22 november 2019

16u30 0 Asse De gemeenteraad in Asse zet het licht op groen voor een studieopdracht voor de bouw van een nieuwe vrijetijdssite in deelgemeente Zellik.

De kostprijs voor de nieuwe vrijetijdssite werd eerder al geraamd op 5,4 miljoen euro. De studieopdracht gaat 567.000 euro kosten. Volgens oppositiepartij Zellik-Relegem-Volk lusten de inwoners van Zellik het ingrijpende project niet. “De inspraak en participatie was een lachertje”, meent Erik Beunckens. “Wij vinden dit weggegooid geld. En wat ons nog het meest choqueert is de samenstelling van de jury. Men gaat een vrijetijdssite bouwen in Zellik maar in de jury zit geen enkele inwoner van Zellik.”

Cultuurschepen Geert Heyvaert (CD&V) vindt die kritiek oneerlijk. “Laten we nu toch eens stoppen met te zeggen dat je van Zellik moet zijn om er iets goed voor te doen. We hebben een jury samengesteld met mensen die echt wel op de hoogte zijn van dit project én van Zellik. De nieuwe vrijetijdssite zal het dorp extra energie geven.”