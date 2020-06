Geen optredens maar wel muzikale wandelingen om Vlaamse feestdag te vieren



Wim De Smet

24 juni 2020

10u45 0 Asse De gemeente Asse organiseert dit jaar geen optredens op de Vlaamse feestdag. In de plaats komen er drie wandelingen met muzikale animatie op 11 juli.

Omwille van de coronacrisis besliste het gemeentebestuur om dit jaar geen optredens op de Markt te houden. “Maar nu de maatregelen stilaan een beetje versoepelen, plannen we wel een alternatief en veilig programma”, meldt de cultuurdienst. “We gaan voor drie wandelingen met muzikale animatie langs elk parcours. Om 10 uur begeleidt wandelclub De Trekplosters een wandeling van 8 kilometer die vertrekt aan de bib in Zellik. Om 15 uur neemt WRC Manke Fiel de wandelliefhebbers op sleeptouw. Deze wandeling van 6 kilometer vertrekt aan de kerk van Mollem. Pasar Asse sluit af met een wandeling van 7 kilometer met vertrek om 19 uur aan de Sint-Martinuskerk in Asse.”

Wie graag deelneemt aan een wandeling, stuurt een mailtje naar cultuurdienst@asse.be.