Geen kinderen in de school? Dan palmen reeën en eekhoorntjes de speelplaats in



Wim De Smet

29 april 2020

11u30 0 Asse Nu er geen kinderen meer rondlopen op het schooldomein Vijverbeek in Asse, wordt de speelplaats regelmatig ingepalmd door reeën en eekhoorntjes.

Het schooldomein van het atheneum Vijverbeek bevindt zich vlakbij de Broekebeekvallei, een ongerept stukje groen aan de rand van het centrum van Asse. Sinds 13 maart staan de schoolgebouwen zo goed als leeg en de dieren, die zich normaal schuilhouden in de vallei, komen er vandaag genieten van de rust. “Normaal verwelkomen we hier elke dag meer dan duizend leerlingen”, meldt directrice Nathalie Meremans van de basisschool. “Dan zien we hier nooit een ree. Maar door de lockdown is het hier heel stilletjes geworden. Blijkbaar zijn de dieren niet bang meer om zelfs op de speelplaats een kijkje te komen nemen.”

Het keukenpersoneel kon alvast een unieke foto maken van een ree die zorgeloos de school verkent. Ook eekhoorntjes voelen er zich prima thuis en verstoppen zich niet langer in de hoge bomen. “Deze week hebben we ook al een buizerd gezien op de basketbalringen”, verklapt de directrice.