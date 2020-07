Geen jaarmarkt in Zellik door corona



Wim De Smet

31 juli 2020

13u00 0 Asse Het gemeentebestuur heeft beslist om de jaarmarkt in Zellik, gepland op 10 oktober, te annuleren.

“In de bestaande formule lokt de jaarmarkt elk jaar duizenden bezoekers op een beperkte oppervlakte. Het is onmogelijk om vooraf te becijferen in welke mate een afgeslankte versie een evenredige vermindering van de bezoekers met zich zal meebrengen”, klinkt het in een mededeling van bevoegd schepen Sigrid Goethals (N-VA).

De organisatoren overwogen aanvankelijk om de tentoonstellingen voor dieren te houden voor een beperkt publiek dat zich vooraf moest registreren. Maar door het stijgende aantal coronabesmettingen bleek ook die afgeslankte versie uiteindelijk niet mogelijk.