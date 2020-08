Geen Hopduvelfeesten dit jaar maar wel oproep om hem toch een plekje geven in het straatbeeld Bart Kerckhoven

14 augustus 2020

10u17 0 Asse Door de coronacrisis vinden de grote tweejaarlijkse Hopduvelfeesten dit jaar in Asse niet plaats maar dat betekent niet dat hét symbool bij uitstek van de gemeente niet te zien zal zijn in het straatbeeld.

Op sociale media werd al opgeroepen om de week voor de feesten zouden plaatsvinden al vlaggen en andere zaken buiten te hangen of te plaatsen en nu roept ook de cultuurraad op om de Hopduvel een plaats te geven in het straatbeeld. “Elk jaar zie je rond deze tijd door heel Asse, vlaggen en duivels verrijzen”, zegt voorzitter Kurt Callaerts. “Vlaggen en duvels van, rond en voor onze Hopduvelfeesten. Uniek in de regio. Ze brengen meteen sfeer én kleur in de buurten. Iets wat we in deze bizarre tijd des te meer kunnen gebruiken. Het zou toch mooi zijn dat we ze ook dit jaar weer kunnen zien wapperen in de wind, zelfs zonder de traditionele feesten.”

De oproep op Facebook bereikte ook de cultuurraad. “Het bestuur van de cultuurraad vindt dit een leuk idee om het samenhorigheidsgevoel in onze gemeente en onze buurten in de coronatijden nog meer te laten blijken én aan te wakkeren”aldus Callaerts. “Wij zullen onze leden oproepen om hun huizen en buurt in deze zin en periode op te tuigen. Los van deze oproep, zouden we vanuit het bestuur van de cultuurraad ook de gemeente willen vragen hierin mee te stappen en sfeer en kleur te geven in deze periode aan onze gemeente.”