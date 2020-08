Geen Hopduvelfeesten dit jaar maar ‘Hopduvelmaatjes’ krijgen wel stek op Markt Wim De Smet

26 augustus 2020

11u40 0 Asse Op de Markt in Asse werden vanochtend ‘De Hopduvelmaatjes’ onthuld, een kunstwerkje van de hand van Peter Schoutsen.

Geen Hopduvelfeesten door corona dit jaar, maar het Hopduvelcomité wilde niet alles zo maar onopgemerkt laten voorbijgaan. Daarom werd een werk van Peter Schoutsen, die normaal centrale gast was op de Hopduvelfeesten, vanmorgen onthuld. ‘De Hopduvelmaatjes’ is een fijnzinnig object in de vorm van een windwijzer. De Hopduvelmaatjes helpen de Hopduvel als verwarrende windwijzer. Het gaat om vier duiveltjes die vanuit alle windrichtingen de Hopduvel op de hoogte brengen van wat er op ons afkomt. “Het is eigenlijk een verwarrende windwijzer”, zegt Peter Schoutsen. “Hij vormt een tegengewicht voor de windhaan op de kerk die de correcte windrichting aangeeft. Maar de hopduvel is er meer mee gebaat als de wind een beetje onverwachts komt.”

Het werk werd aangebracht bovenop het beeld van de Hopduvel.