Geen Hopduvel dit jaar? Dan maar kleiner feestje met Eva Mertens en hopkoningin Emilie Wim De Smet

13 september 2020

16u30 0 Asse Zonder corona had Asse dit weekend duizenden bezoekers mogen ontvangen voor de tweejaarlijkse Hopduvelfeesten. Nu de Hopduvel in zijn kot moest blijven, hielden de organisatoren een kleine bijeenkomst met een optreden van Eva Mertens en de voorstelling van Miss-kandidate Emilie Brismé als hopkoningin.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het ingetogen evenement vond plaats op het Gemeenteplein en werd niet vooraf aangekondigd. De coronamaatregelen maken het organiseren van een groot event onmogelijk en dus werden alleen organisatoren en medewerkers bij de viering betrokken. “De Hopduvel is ons dit jaar niet goed gezind", sprak voorzitter Philip Mathuis. “Toen we hoorden dat de feesten niet door konden gaan, hebben we eerst nog overwogen om een wandeling te organiseren met animatie. Maar ook dat bleek uiteindelijk niet mogelijk.”

Daarop beslisten de organisatoren, onder impuls van Greet Huijgh, om een ingetogen evenementje te houden op het Gemeenteplein. Naast het optreden van Eva Mertens kwam ook een strooien hopduvel het plein opgereden met achteraan op de wagen de 18-jarige Emilie Brismé uit de Marlier die zich kandidaat stelt voor Miss Vlaams-Brabant. Zij werd prompt genomineerd tot hopkoningin.

De Hopduvelfeesten, die normaal plaatsvinden in de even jaartallen, zullen vanaf 2021 dus overschakelen op de oneven jaren.