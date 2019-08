Gabriëls tekent beroep aan tegen weigering vergunning: actiecomité blijft strijd voeren Michiel Elinckx

22 augustus 2019

13u54 0 Asse Brandstoffenleverancier Gabriëls heeft op de valreep beroep aangetekend tegen de weigering van de vergunning voor een nieuw tankstation langs de Edingsesteenweg. Actiecomité Koester Kruisborre hoopt op steun van de provincie.

Familiebedrijf Gabriëls kocht begin dit jaar twee woningen op langs de Edingsesteenweg, vlakbij het kruispunt met Mazier. De brandstoffenleverancier wilde een onbemand tankstation met twee pompen bouwen. Volgens Gabriëls ging het om een kleinschalig project dat geen extra verkeer zou veroorzaken.

Steun van gemeentebestuur

Actiecomité Koester Kruisborre, opgericht door verschillende buurtbewoners, kantte zich tegen de plannen van Gabriëls. Een nieuw tankstation zou onder meer nefast zijn voor de verkeersveiligheid. Het actiecomité startte een petitie en kreeg al snel steun van de partij Groen. Ook het gemeentebestuur schaarde zich achter het comité en weigerde de omgevingsvergunning voor het nieuwe tankstation.

Buren vergaderen op regelmatige basis

Gabriëls legt zich echter niet neer bij de situatie en tekende net voor de deadline beroep aan tegen de geweigerde vergunning. Hierdoor gaat het dossier naar de bestendigde deputatie. Zij moeten nu oordelen over de bezwaarschriften. Het actiecomité is evenwel niet verbaasd en zet de strijd tegen Gabriëls voort. “De buren vergaderen op regelmatige basis om het dossier van het tankstation dat Gabriëls er wil inplanten, verder op te volgen”, zegt het actiecomité. “We danken het college van burgemeester en schepenen en de gemeente Asse voor de steun in het dossier tot hiertoe. ‘We blijven hopen op ieders steun. Er zijn voldoende juridische bezwaren om het dossier af te wijzen. We hopen dat de Bestendige Deputatie het advies van de gemeente zal volgen.”

Bezwaarschriften

De buren hopen nu dat ze ook op de provincie kunnen rekenen. “Het dossier en de bezwaarschriften bevatten voldoende juridische argumenten die doorwegen om de aanvraag te weigeren. Alleen al op basis hiervan is een tankstation op deze locatie ontoelaatbaar”, besluit het actiecomité Koester Kruisborre.