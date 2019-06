Gabriëls krijgt geen vergunning voor nieuw tankstation langs Edingsesteenweg Wim De Smet

05 juni 2019

14u00 0 Asse Het gemeentebestuur van Asse weigert een omgevingsvergunning af te leveren aan brandstoffenleverancier Gabriëls voor de bouw van een nieuw tankstation langs de Edingsesteenweg. Het actiecomité Koester Kruisborre, dat een petitie opstartte tegen de bouwplannen, haalt opgelucht adem.

Familiebedrijf Gabriëls kocht begin dit jaar twee woningen op langs de Edingsesteenweg, vlakbij het kruispunt met Mazier. De brandstoffenleverancier wilde hier een onbemand tankstation met twee pompen bouwen. Volgens Gabriëls ging het om een kleinschalig project dat geen extra verkeer zou veroorzaken.

Maar het buurtcomité Koester Kruisborre verzette zich tegen de plannen. Volgens de omwonenden zou de komst van een tankstation de verkeerssituatie in hun buurt zwaar belasten. “Het tankstation komt tussen twee gevaarlijke bochten te liggen en bovendien is er op diezelfde plaats ook nog eens bushalte”, luidde het. “Voor fietsers en zwakke weggebruikers wordt dat een levensgevaarlijke cocktail. Bovendien komt het tankstation ook vlakbij de groene long Kruisborre te liggen. Dit is echt niet verantwoord.”

Mobiliteit

Het actiecomité startte een petitie tegen de plannen en diende ook bezwaarschriften in. Ook oppositiepartij Groen bleef niet bij de pakken zitten en stuurde een bezwaarschrift op.

Het gemeentebestuur heeft het dossier nu behandeld en gaat grotendeels akkoord met de bezwaren van het actiecomité. De omgevingsvergunningaanvraag werd geweigerd wegens de ‘niet-ruimtelijke inpasbaarheid”. Ook de mogelijke hinder voor de omgeving wordt aangehaald voor de weigering. “Het grootste probleem is de mobiliteit”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Het tankstation wordt ingepland tussen twee bochten in de Edingsesteenweg. Bovendien zouden alle klanten van het tankstation ook nog eens het fietspad moeten kruisen. Dat fietspad is nu al niet goede staat. We gaan de situatie voor fietsers niet nog gevaarlijker maken.”

Van Elsen haalt ook milieu aan als reden voor de weigering. “We denken dan vooral aan de licht- en lawaaihinder”, vervolgt Van Elsen. “Een pompstation is 24 uur per dag open en die lichtreclames willen we echt niet. Voor de rest houdt het bedrijf zich uiteraard wel aan de milieureglementen.”

Nog volgens Van Elsen zitten de inwoners van Asse niet te wachten op een extra tankstation. “Op diezelfde steenweg maar dan even verderop in Ternat liggen er vier of vijf benzinestations op een boogscheut van elkaar. Het is dus niet zo dat onze inwoners nergens terecht kunnen om te tanken.”

Het gemeentebestuur gaat de beslissing nu overmaken aan Gabriëls. Het familiebedrijf kan na de weigering alsnog kiezen om een beroepsprocedure op te starten bij de bestendige deputatie.