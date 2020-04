Fietssnelweg F212 wordt verder afgewerkt: “Ideaal voor woon-werkverkeer” Wim De Smet

28 april 2020

10u40 0 Asse Het gemeentebestuur van Asse bestelt nieuwe studies om het netwerk van fietssnelwegen richting Brussel af te werken. Vorig jaar werd al een eerste stuk van de fietssnelweg F212 in gebruik genomen.

De F212 verbindt de Oude Merchtemsebaan en de Bosstraat met de grens van hoofdstad Brussel. Die verbinding telt intussen al een trouw aantal fietsers die de weg gebruiken voor woon-werkverkeer. “Die vaststelling moedigde ons aan om volop te investeren in een verdere realisatie van de fietssnelweg”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “We laten nu twee onderzoeken uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. De nieuwe plannen moeten de bestaande stukken laten aansluiten op elkaar.”

Het onderzoeksbureau moet concreet nagaan of er een fietssnelweg te realiseren valt tussen de Kruiskouter en de Zittert. In een tweede dossier wordt ook de haalbaarheid bekeken van een verbinding tussen de Goede Luchtwijk en de Oude Merchtemsebaan. “Het traject tussen Kruiskouter en Zittert is 800 meter lang en bevindt zich ten noorden van de spoorlijn”, weet Van Elsen. “We willen hier een fietssnelweg van 4 meter breed aanleggen. De timing is momenteel moeilijk te bepalen. Eerst moeten we nakijken welke gronden we kunnen verwerven. Ten vroegste in 2022 zal de eerste spade de grond ingaan.”

“Een tweede verbinding tussen de Goede Luchtwijk en de Oude Merchtemsebaan is 300 meter lang”, vervolgt Van Elsen. “Infrabel startte intussen al een studie om de overwegen in de Oude Merchtemsebaan en de Isidoor Crockaertstraat te vervangen door een brug.”

De gemeente Asse kan beroep doen op subsidies van de provincie en de Vlaamse overheid. Zij nemen elk 50 procent van de studiekosten en de ‘fietsgerelateerde aanlegkosten’ voor hun rekening. “Voor verplaatsingen van Asse naar Brussel is al bewezen dat men, tijdens de ochtendspits zeker, vaak sneller met de fiets in Brussel staat dan met de auto”, weet gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). “We zijn blij dat de gemeente Asse een beroep doet op onze subsidies om zo een eerste stap richting nieuwe realisaties te zetten.”