Fietspaden in Reekstraat en Dorpveld worden vernieuwd Wim De Smet

13 oktober 2019

15u55 0 Asse Het gemeentebestuur vernieuwt vanaf deze week de fietspaden in de Reekstraat en het Dorpveld.

Het fietspad in de Reekstraat wordt heraangelegd vanaf de rotonde aan de Dorpsstraat tot aan het huisnummer 59. In het Dorpveld wordt de zijde met de even nummers aangepakt.

Als de weersomstandigheden goed zijn, zouden de werken ongeveer tien dagen duren. De aannemer gaat eerst de betonstenen opbreken en ze vervangen door nieuwe rode asfalt.

Tijdens de werken wordt eenrichtingsverkeer toegelaten in de Van Doorslaerlaan richting centrum. Er is een plaatselijke omleiding via de Rasselstraat, het Meiveld en de Van Doorslaerlaan.

In het Dorpveld starten de werken op 17 oktober. Ook hier worden de betonstenen opgebroken en komt er nadien rode asfalt te liggen.

Tijdens de werken blijft de toegang tot de woningen mogelijk. Enkel tijdens het asfalteren is er geen doorgang mogelijk.