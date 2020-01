Fietsenhandelaar ranselt dieven winkel uit (maar daders kunnen ontkomen) Wim De Smet

18u35 3 Asse Fietsenhandelaar Guy Stevens (60) heeft vanmiddag een dief op heterdaad betrapt in het privé-gedeelte achter zijn winkel. De dief, die met een kompaan de winkel was binnengekomen, kreeg van Guy een pak rammel maar kon toch ontkomen.

Het was iets na 15 uur toen een Noord-Afrikaanse man de fietsenwinkel New Cyclo Sport langs de Brusselsesteenweg in Zellik binnenstapte. “Die man stapte naar de toog en zei dat hij een klein loopfietsje wou kopen. Zijn voorkeur ging uit naar een fietsje van Maya de Bij dat in de vitrine stond. Zo’n fietsje kost 99 euro. De man wou betalen met een briefje van 500 euro maar ik voelde op dat moment al nattigheid.”

Omdat Guy onvoldoende wisselgeld in zijn kassa had, stapte hij naar het achtergelegen woongedeelte om geld te halen. “De meeste mensen betalen met de kaart dus heb ik zelden veel cash geld”, vertelt Guy. “Toen ik de man wou teruggeven met briefjes van 50 euro begon hij moeilijk te doen. Hij wou briefjes van 20 euro terugkrijgen en uiteindelijk wou hij toch met de kaart betalen. Maar intussen had hij al enkele briefjes van 50 euro weggestoken.”

Gsm ook (eventjes) weg

Intussen was een tweede onbekende kerel de zaak binnengestapt. “Ook die moest ik in de gaten houden”, vervolgt Guy. “Terwijl ik tegen de eerste zei dat hij kon vertrekken, zag ik plots zijn kompaan niet meer. Ik snelde naar het bureau- en woongedeelte daar zat die kerel rond te snuffelen. Mijn gsm had hij al gestolen en hij was op zoek naar geld.”

Guy aarzelde niet en vloog op de kerel af. “Ik ben die kerel beginnen afranselen maar hij liet zich niet doen”, vertelt hij. “Uiteindelijk is zijn kompaan hem komen halen en zijn ze samen naar buiten gevlucht. Ze daagden me buiten nog uit. Ik ben hen nog achterna gelopen maar uiteindelijk zijn ze in een wagen gesprongen die richting Brussel reed.”

Guy alarmeerde de politie. “Zij hebben op beelden van de bewakingscamera’s kunnen zien hoe ze met hun wagen het Molenbeekdal zijn ingereden. Vanaf dan ontbreekt elk spoor. Maar hun gezicht zou op de beelden goed te zien geweest zijn.”

Uiteindelijk zijn de dieven ook zonder buit moeten vluchten. “Sterker nog, mijn gestolen gsm is die kerel in het gevecht verloren en uiteindelijk heeft hij ook zijn eigen toestel kwijtgespeeld. Dat hebben we gevonden in onze inkomhal.”

Guy vindt het belangrijk dat hij zijn verhaal kwijt kan. “We moeten ons verhaal durven brengen want anders blijft men maar vertellen dat de criminaliteit daalt. Wij hier in Zellik zien elke dag dat dat alleszins niet het geval is.”