Fiets gestolen op parking van Delhaize: “Vreemd dat dit onopgemerkt en snel kan op zo’n parking” Tom Vierendeels

12 juli 2019

16u40 0 Asse Dieven zijn aan de haal gegaan met de fiets van een klant van het filiaal van Delhaize langs de Brusselsesteenweg. Voorlopig ontbreekt elk spoor naar de fiets, maar de politie is een onderzoek gestart.

De man contacteerde onze redactie om andere inwoners te waarschuwen voor fietsdieven die op pad zijn. “Mijn vrouw was rond 17 uur naar de Delhaize gegaan, maar toen ze een vijftal minuten latern naar buiten ging was de fiets verdwenen”, zegt de man. “Hij was nochtans op slot en is gegraveerd. Het gaat om een elektrische fiets van amper een jaar oud. Op de parking merkten we opvallend veel bestelwagens met Oost-Europese nummerplaten op, maar we kunnen uiteraard niet zeggen of zij er iets mee te maken hebben.”

Er werd aangifte gedaan bij de lokale politiezone AMOW. “Blijkbaar staat er in de buurt een bewakingscamera”, gaat het verder. “Hopelijk kunnen de beelden daarvan ons helpen. In ieder geval vinden we het vreemd om een fiets te stelen op een parking waar continu mensen komen en gaan en dan nog zonder dat iemand iets verdachts opmerkt.”

Indien u toch meer informatie heeft over deze feiten kan u altijd contact opnemen met de lokale politiezone AMOW.