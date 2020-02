Felle brand verwoest woning in Asse: bewoners ontsnappen op nippertje aan vlammenzee Wim De Smet

01 februari 2020

22u02 104 Asse Een felle uitslaande brand heeft vanavond een woning langs de Edingsesteenweg in Asse vernield. Niemand van de bewoners raakte gewond maar vijf mensen werden wel naar het ziekenhuis overgebracht met ademhalingsproblemen.

Het vuur in de woning ontstond rond 21.30 uur. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al metershoog uit het dak. Het huis werd bewoond door een Roemeens gezin maar er werd ook onderdak verleend aan nog een tiental andere Roemeense mannen. Zij konden op het nippertje ontsnappen aan de vlammen. “De mensen hebben de brand opgemerkt en hebben eerst geprobeerd om hun meubels te redden”, zegt brandweerofficier Paul De Saedeleer. “Toen ze zagen dat dat onbegonnen werk was, werden ook de hulpdiensten gealarmeerd. Toen onze mensen hier aankwamen, stond de hele bovenverdieping in lichterlaaie.”

De wind blies de vlammen in de richting van een aanpalende woning. “Ook die woning dreigde door het vuur te worden beschadigd. Door de enorme hitte is de gevel langs die zijde ook ingestort. Gelukkig hebben we dus de woning van de buren kunnen vrijwaren.”

De brand ontstond vermoedelijk in de badkamer maar de precieze oorzaak is voorlopig onbekend. Zowel de zijgevel als enkele binnenmuren en de schouwen stortten tijdens de brand naar beneden.

Als bij wonder vielen er geen gewonden. De vader en de moeder van het gezin werden samen met hun drie kleine kinderen overgebracht naar het OLV-ziekenhuis wegens ademhalingsproblemen. Ook drie van hun landgenoten, die tijdens de brand nog enkele meubelstukken naar buiten wilden halen, raakten bevangen door de rook en werden voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Tijdens de bluswerken werd de Edingsesteenweg in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.