Familiedrama Kobbegem: François Bulté (70) schuldig aan doodslag op vrouw Marie-Jeanne (66) JCV

18 september 2019

20u35 0 Asse François Bulté (70) is voor het Brusselse hof van assisen schuldig verklaard aan doodslag op zijn vrouw Marie-Jeanne Berghman (66). Bulté verstikte zijn vrouw na een ruzie over geld. Donderdag kent hij zijn straf.

François Bulté werd beschuldigd van doodslag op zijn echtgenote Marie-Jeanne Berghman (66) in hun eigen woning op De Breker in Kobbegem op 17 oktober 2017. Hij doodde haar nadat ze ruzie kregen over hun financiële problemen. Bulté leende immers 20.000 euro uit aan hun zoon, terwijl de krediet- en bankkaarten van het gezin afgesloten waren.

Tijdens de ruzie duwde Bulté zijn vrouw op de grond en ging hij met zijn borstkas bovenop haar gezicht liggen. Daardoor stikte ze. Daarna nam Bulté een groot aantal pillen. De hulpdiensten vonden hem helemaal versuft op de zolder van het huis.

“Enige juiste conclusie”

Op het assisenproces over het familiedrama vond de jury Bulté woensdagavond schuldig aan doodslag. Eerder op de dag was er nog een discussie over de kwalificatie van de feiten. Tijdens de vordering over de schuldvraag voegde het openbaar ministerie nog voorbedachtheid toe, wat zou neerkomen op moord. “Maar er is geen enkel element in het dossier dat dat etiket rechtvaardigde”, zegt Wouter Smet, advocaat van Bulté. “Doodslag was de enige juiste conclusie. Ook de burgerlijke partijen waren het daarmee eens. De langdurig volgehouden verstikking en het feit dat meneer Bulté geen hulp inriep, staven dat.”

Bulté zei woensdag tijdens zijn laatste woord nog dat hij graag het graf van zijn vrouw zou bezoeken met zijn naaste familie. Uit de getuigenissen van zijn twee zonen en de twee zussen van Marie-Jeanne was dinsdag al gebleken dat de naaste familieleden Bulté ondanks hun boosheid en verdriet niet lieten vallen. In zijn laatste woord stak Bulté ook zijn oudste zoon Marino, die hij de 20.000 euro leende die tot de fatale ruzie leidde, een hart onder de riem. “Marino treft geen schuld aan de feiten”, klonk het.

Onwel

Bulté werd tijdens de zitting van woensdag ook even onwel. Hij zakte onderuit aan het eind van de drie pleidooien van de burgerlijke partijen. Het was zijn raadsman Wouter Smet die dat als eerste opmerkte.

De zitting werd geschorst in de aanloop naar de vordering van het openbaar ministerie en Bulté werd even verzorgd in een ruimte achter de assisenzaal. Hij had een hoge bloeddruk, met een verontrustende waarde van 21.

Het proces zelf liep amper vertraging op. Donderdag wordt de strafmaat bepaald.