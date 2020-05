Extra verkeershinder op komst: fietspaden langs Edingsesteenweg (N285) worden heraangelegd Wim De Smet

29 mei 2020

10u00 0 Asse Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start dinsdag met de heraanleg van de fietspaden langs de Edingsesteenweg (N285) in Asse. De werken moeten midden juli afgerond zijn.

De fietspaden langs de Edingsesteenweg werden destijds aangelegd in klinkers. Een aannemer zal die klinkers vervangen door rood asfalt. Ook de boordstenen worden vervangen zodat fietsers beter afgescheiden zijn van de rijweg. De werf strekt zich uit vanaf de rotonde aan de Industrielaan in Ternat tot het kruispunt met het Muurveld. De herstelling van de fietspaden gebeurt in afwachting van een grondige herinrichting van de Edingsesteenweg.

De werken vinden plaats tussen begin juni en midden juli. Ze gebeuren in twee fases, om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. In een eerste fase worden de fietspaden en boordstenen aangepakt aan de kant waar het verkeer richting Asse rijdt. In een tweede fase wordt de rijrichting Ternat aangepakt. “Het onderhoud van de fietspaden langs de Edingsesteenweg moet beëindigd zijn voor Wegen en Verkeer start met de herinrichtingswerken van de Brusselsesteenweg (N9), ook in Asse, om te veel verkeershinder in de regio te vermijden”, zegt woordvoerder Anton De Coster van AWV. “Door de coronacrisis leek het ook even dat de werken aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat langere tijd zouden stilliggen waardoor we nog meer tijd zouden verloren hebben. Dat bleek uiteindelijk niet het geval.”

Tijdens de werken wordt de Edingsesteenweg afgesloten in de richting van Asse. Het verkeer richting Asse wordt omgeleid via de Essenestraat naar de Brusselbaan/Gentsesteenweg (N9) om zo het centrum van Asse te bereiken. Voor fietsers wordt een kortere omleiding voorzien via de Louwijn. Het verkeer richting Ternat kan wel gebruik maken van de Edingsesteenweg.