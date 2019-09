Extra parking voor winkelcentrum langs Gentsesteenweg (N9) Wim De Smet

13 september 2019

14u35 0 Asse Het winkelcentrum langs de Gentsesteenweg (N9)in Asse krijgt mogelijk een extra parking achteraan erbij. De extra parkeerplaatsen moet de overlast op de steenweg tegengaan.

Het gemeentebestuur van Asse keurde zopas een startnota goed om op een perceel grond achter de Spar- en Action-winkels een extra parking te creëren. De grond bevindt zich nu nog in een agrarisch gebied maar de gemeente wil dat gebied herbestemmen. “Het zou dan niet alleen om een extra parking gaan maar ook over de aanleg van een groene buffer naar de buurtbewoners”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Verbiest (N-VA). “Het gaat om een gevoelig dossier want in het verleden werd dit stuk grond al eens als parking gebruikt. Ook toen waren er klachten van de buren.”

De extra parkeerplaatsen kunnen mogelijk wel een oplossing betekenen voor het drukke autoverkeer. “We zien nu dat veel mensen hun auto langs de N9 achterlaten”, zegt Verbiest. “Het zou natuurlijk beter zijn dan die wagens op de winkelsite zelf terecht kunnen.”

Het gemeentebestuur gaat een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen en een publieke raadpleging organiseren. De startnota en de procesnota kunnen nog tot dinsdag 12 november ingekeken worden bij de dienst Ruimteljike Ordening in het gemeentehuis. Reacties op de startnota en procesnota kan men bezorgen tijdens de periode van de publieke raadpleging.

Op 14 oktober om 19 uur wordt er ook een participatiemoment georganiseerd in het gemeentehuis.