Extra controles in Breughelpark en Waalborrepark: “Vandalisme moet stoppen” Wim De Smet

16 september 2020

11u30 0 Asse Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) neemt extra maatregelen om het vandalisme, beschadigingen, geluidshinder, het gebruik van drugs en sluikstorten in Asse tegen te gaan. De politie zal systematische identiteitscontroles uitvoeren bij hangjongeren.

“We worden de laatste weken geregeld geconfronteerd met overlast in de omgeving van de Kloosterstraat en het Breughelpark in Zellik, en aan het station en het Waalborrepark in Asse”, meldt Van Elsen. “We ontvingen hierover verschillende klachten van bewoners. Het gaat dan concreet om vandalisme en opzettelijke beschadigingen, maar evengoed om het gebruik van verdovende middelen of vechtpartijen.”

De extra maatregelen moeten de leefbaarheid in Asse verbeteren. “De laatste maanden hebben we aanhoudend te maken met overlast op bepaalde plaatsen in onze gemeente te Asse en Zellik. Met deze maatregel geef ik de politie de mogelijkheid om ten allen tijde de identiteit op het openbaar domein te controleren. We willen uitgebreid zicht krijgen en in kaart brengen wie de overlast in onze gemeente veroorzaakt om dit probleem definitief aan te pakken.”

De lokale politie AMOW kan voortaan systematische identiteitscontroles uitvoeren op de probleemlocaties, en in een straal van 300 meter hiervan. Het politiebesluit geldt vanaf 16 september tot en met 31 december. De termijn kan na evaluatie verlengd worden.