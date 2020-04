En plots hing de hopduvel opnieuw op zijn marktplein Wim De Smet

03 april 2020

14u30 2 Asse Het bronzen hopduvelbeeld, dat de Markt in Asse siert, is na een korte herstelling vrijdagochtend teruggekeerd op zijn vertrouwde plek.

De hopduvel werd midden vorige maand verwijderd nadat de paal waaraan hij bevestigd was, dreigde om te vallen. “De herstellingswerken aan de paal en het beeld verliepen uiteindelijk vlotter dan verwacht”, meldt schepen van Openbare Werken Rik De Baerdemaeker (CD&V). “Vanochtend hebben onze mensen het beeld opgehaald bij de smid en zijn we het met zijn allen opnieuw gaan plaatsen op de Markt.”

Opmerkelijk detail: normaal houdt de hopduvel ook een groot Duvelglas in de hand. “Dat is voorlopig nog niet het geval maar ook daar vinden we een oplossing voor”, vervolgt De Baerdemaeker. “We moeten eerst opnieuw zo’n groot glas zien te vinden. Eens we dat hebben, krijgt onze hopduvel ook zijn glas terug.”

De hopduvel werd midden vorige eeuw in het leven geroepen door wijlen Eugène Van den Broeck. Het beeld op de Markt werd in 1986 vervaardigd. Om de twee jaar vinden in Asse ook de Hopduvelfeesten plaats.