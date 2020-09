Emilie (18) uit Asse dingt mee naar kroontje Miss Vlaams-Brabant Wim De Smet

01 september 2020

13u15 4 Asse Emilie Brismé (18) uit Asse doet op 20 september een gooi naar het lintje van Miss Vlaams-Brabant. “Ik hoop ooit een plekje in de media te veroveren. Dat is altijd mijn grote droom geweest.”

Emilie studeert economie-talen aan de Sint-Martinusschool in Walfergem. Het was haar zus Laeticia die haar inschreef voor de wedstrijd. “Mijn zus is 27 jaar, maar deed zelf ook vroeger mee aan schoonheidswedstrijden”, vertelt Emilie. “Zij heeft me overtuigd. Deze maand moeten we nog twee repetities volgen in Plopsaland De Panne. Op 20 september volgt de finale.”

Van miss-kandidates wordt ook verwacht dat ze zich inzetten voor het goede doel. Emilie engageert zich met hart en ziel voor het project ‘Hope for the Children’. “Ik ga mijn eigen jam en confituur maken en de opbrengst daarvan gaat naar Hope for the Children”, vervolgt Emilie. “De bokaaltjes krijgen een zelf ontworpen logo. En de bessen en vruchten voor de jam komen uit onze eigen tuin. Ik gebruik bosbessen, frambozen en aardbeien.”

Klimaatraad

Emilie was het voorbije jaar ook actief in de jongerenklimaatraad in Asse. “Samen met een medeleerling en een leerkracht vertegenwoordigde ik onze school tijdens die klimaatraden. We bespraken er hoe we onze school groener kunnen maken. Vaak gaat het om kleine dingetjes die in realiteit wel een groot verschil maken.”

Emilie groeide tweetalig op en begint aan haar laatste jaar humaniora. Wat de toekomst brengt, weet ze nog niet. “Ik wil nog even afwachten met mijn studiekeuze. Rechten, dat zie ik wel zitten, maar voorlopig is dat nog niet aan de orde. Later hoop ik in de media aan de slag te kunnen. Ik ben jong en ik ga geen uitdaging uit de weg. Dus hoef ik ook mijn dromen niet op te bergen.”

De finale van Miss Vlaams-Brabant heeft plaats op 20 september. Zowel de winnaar als de twee eredames gaan door naar de finale van Miss België. Daarnaast worden nog twee Vlaams-Brabantse meisjes door het publiek en de jury afgevaardigd naar de finale.