Elza (86) van café Sedan overleden: bekende kroeg staat voor het eerst sinds 1860 leeg Wim De Smet

11 februari 2020

14u15 6 Asse In het OLV-ziekenhuis in Aalst is Elza Boulpaep (86), de bazin van het bekende café Sedan in Asse, overleden. Elza stond gedurende 67 jaar in het café waarvan het interieur de voorbije eeuw niet werd aangepast.

Elza Boulpaep werd twee weken geleden opgenomen in het ziekenhuis met hoge koorts. Na enkele dagen overleed ze er stilletjes. Omdat Elza liever niet in de kijker liep, werd ze vorige week in familiekring begraven. “We hebben afscheid van haar genomen zoals ze het zelf wilde, zonder veel aandacht”, vertelt een familielid.

Met het overlijden van Elza Boulpaep komt er een einde aan 160 jaar familietraditie. Het café opende in 1860 de deuren en de naam is een verwijzing naar de Slag van Sedan, in Noord-Frankrijk. Elza trouwde in 1952 met Marcel Couck die het café van zijn ouders overnam. Sinds haar huwelijk bediende Elza de klanten in het café terwijl Marcel, barbier van opleiding, een kapsalon openhield in het kamertje naast de gelagzaal. Omdat het interieur van het café en het kapsalon de voorbije eeuw amper werd aangepast, was café Sedan een echte bezienswaardigheid geworden. Wie er binnenstapte, waande zich in een ver verleden.

Jambers

Ook televisiemaker Paul Jambers was gefascineerd door het eeuwenoude dorpscafé en draaide in de jaren ’90 een spraakmakende reportage over Marcel en Elza. Vooral Marcel kon honderduit vertellen over vroeger. Zo beweerde hij met een kwinkslag dat de Duitse soldaten in 1940 dachten dat ze al in Frankrijk zaten toen ze de naam Sedan op zijn café zagen staan.

Marcel overleed in 2008 maar ook na zijn dood bleef Elza dapper pintjes, geuze en kriek schenken. Het bier kwam niet uit een tap- of koelinstallatie. Nee, Elza haalde de flesjes uit de kelder, net als honderd jaar geleden.

Wat er na de dood van Elza met het cafégebouw en het authentieke interieur zal gebeuren, is voorlopig onduidelijk. Elza en Marcel hadden een zoon maar hij overleed zeven jaar geleden. Voor het eerst sinds 1860 staat het café gewoon leeg.