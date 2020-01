Els (53) verongelukt op 100 meter van huis nadat vrachtwagen haar aanrijdt bij het oversteken: Tientallen tieners zien vrouw meegesleurd worden Wim De Smet

14 januari 2020

14u24 52 Asse Een zwaar verkeersongeval op het kruispunt van de Nieuwstraat (N285) en de Bloklaan heeft dinsdagmiddag het leven gekost aan een voetgangster. Slachtoffer Els T. (53) woonde amper honderd meter voorbij de plaats van het ongeval.

De 53-jarige vrouw wilde rond 13.45 uur dinsdagmiddag de drukke Nieuwstraat in Asse-centrum oversteken. Ze deed dat enkele meters voorbij het zebrapad tegenover de vrije basisschool De Kleine Wereld. Bij het oversteken werd de vrouw gegrepen door een vrachtwagen die richting centrum reed. Het slachtoffer werd vijftien meter meegesleurd waarna de vrachtwagen tot stilstand kwam.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten het zwaargewonde slachtoffer nog over naar het OLV-ziekenhuis, dat zich honderd meter verderop bevindt. Daar overleed de vrouw aan haar verwondingen. Het parket stuurde ‘s namiddags nog een deskundige die de precieze oorzaak van het ongeval moet achterhalen. “Uit verklaringen van getuigen bleek dat het slachtoffer de straat niet overstak op de oversteekplaats waar verkeerslichten staan”, zegt persofficier Fred Scrayen van de politiezone AMOW. “De bestuurder van de vrachtwagen had even voordien nog enkele voetgangers laten oversteken op het zebrapad. Het slachtoffer heeft zich tussen de wachtrij auto’s en de vrachtwagen begeven, net op het moment dat het verkeer opnieuw in beweging kwam. Met fatale gevolgen.”

De bestuurder van de vrachtwagen had even voordien nog enkele voetgangers laten oversteken op het zebrapad. Het slachtoffer heeft zich tussen de wachtrij auto’s en de vrachtwagen begeven, net op het moment dat het verkeer opnieuw in beweging kwam. Met fatale gevolgen Prsofficier Fred Scrayen van de politiezone AMOW

Tieners

Zo’n dertig tieners, die school lopen in het atheneum Vijverbeek, stapten op het moment van het ongeval in de straat en zagen het ongeval voor hun ogen gebeuren. Zij waren zwaar onder de indruk. Een van hen werd eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. De rest van de groep kreeg psychosociale begeleiding.

Het door verkeer geteisterde centrum van Asse kreeg de voorbije jaren een kwalijke reputatie wat zware ongevallen betreft. Op 8 december 2017 gebeurde op nagenoeg dezelfde plaats al een dodelijk ongeval. Een vrouw van 58 werd bij het oversteken toen eveneens gegrepen door een vrachtwagen. Ook zij overleefde de aanrijding niet. En op 6 maart vorig jaar raakte de nu 25-jarige Emilie zwaargewond toen ze op het kruispunt van de N9 en de Boekfos met haar fiets werd gegrepen door een vrachtwagen. De jonge vrouw is vandaag nog altijd arbeidsongeschikt en wacht nog op bijkomende operaties.

De teller staat op drie zware ongevallen in een tijdspanne van amper 2 jaar, en dat is verschrikkelijk. Telkens ging het om een aanrijding met een vrachtwagen. We moeten die gevaartes heel dringend uit ons centrum kunnen weren. Alleen al daarom moet de aangekondigde ringweg er snel komen Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V)

“De teller staat op drie zware ongevallen in een tijdspanne van amper 2 jaar, en dat is verschrikkelijk”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Telkens ging het om een aanrijding met een vrachtwagen. We moeten die gevaartes heel dringend uit ons centrum kunnen weren. Alleen al daarom moet de aangekondigde ringweg er snel komen. En intussen moeten we ons veiligheidsplan verder uitwerken, ook al gebeurden deze ongevallen telkens op gewestwegen die geen bevoegdheid van de gemeente zijn.”