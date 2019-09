Einde van een tijdperk: Het Laatste Nieuws verlaat Kobbegem DPG Media voegt redacties samen in gloednieuw gebouw in Antwerpen Wim De Smet

27 september 2019

18u10 18 Asse Na meer dan 30 jaar valt het doek over Het Laatste Nieuws in Kobbegem. Vanavond nemen de laatste medewerkers afscheid van het bekende gebouw langs de Brusselsesteenweg. Een historische dag. “We laten hier mooie herinneringen achter maar de verhuis naar Antwerpen is een logische stap”, zegt hoofdredacteur Frank Depoorter.

De meeste diensten van DPG Media, moederbedrijf van Het Laatste Nieuws, verhuisden eerder deze maand al naar Antwerpen. Vanavond zeggen ook de redacties van Het Laatste Nieuws en HLN.be, de laatste overblijvers in Kobbegem, de site vaarwel. De verhuis is volgens CEO Kris Vervaet noodzakelijk omdat de mediagroep intussen ook vestigingen heeft in Nederland. “We willen meer en meer als groep samenwerken”, zegt Vervaet. “Ons nieuw hoofdkwartier in Antwerpen ligt net naast het station. Met de trein staan we snel in Rotterdam of Amsterdam. Bovendien wilden we door het samenvoegen van de redacties ook een nieuw gebouw voor het VTM Nieuws. En we moeten ook rekening houden met de mobiliteit van vandaag. Goede talenten kan je makkelijker aantrekken als je dicht bij het openbaar vervoer zit.”

Emile Jacqmainlaan

Vooral voor de mensen van Het Laatste Nieuws is de verhuis een emotioneel moment omdat zij oorspronkelijk de enige redactie hier waren. Uitgeverij Hoste, de voorloper van DPG Media, verhuisde de drukkerij van Het Laatste Nieuws in 1984 naar Kobbegem omdat er in de Emile Jacqmainlaan in Brussel, het oorspronkelijke hoofdkwartier van de krant, geen uitbreidingsmogelijkheden waren. De drukkwaliteit in Kobbegem was zo goed dat de uitgever in 1989 al besliste om er een tweede drukpers te installeren. Korte tijd later verhuisde ook de redactie van Brussel naar Kobbegem.

“De verhuis vanuit Brussel naar de Vlaamse rand was destijds de juiste keuze want deze site was toen heel vlot bereikbaar”, zegt hoofdredacteur Frank Depoorter. “Onze krant kende hier geweldige tijden. Het is hier in Kobbegem dat Het Laatste Nieuws uitgroeide tot de grootste krant van het land. Het doet iets met een mens om dit allemaal achter te laten. Op deze plek zijn mooie vriendschappen ontstaan. En na het werk werd er regelmatig nog een glas gedronken op de Markt in Asse.”

“Het is met spijt in het hart dat we hier vertrekken”, vervolgt de hoofdredacteur. “Maar zo logisch het ooit was om naar Kobbegem te verhuizen, zo logisch is het vandaag ook om naar Antwerpen te trekken. We krijgen daar een mooi, nieuw gebouw in een bruisende metropool.”

Kelder

Het vertrek uit Kobbegem valt ook ‘ancien’ Eddy Bronckaers (63) zwaar. Eddy is vandaag coördinator sponsoring. Hij maakte destijds nog de verhuis vanuit Brussel naar Kobbegem mee. “In 1973 ben ik bij Het Laatste Nieuws in de Jacqmainlaan beginnen werken”, vertelt Eddy. “De krant werd toen gemaakt in een groot gebouw van zes verdiepingen met daarnaast enkele herenhuizen die omgevormd waren tot kantoren. De drukkerij bevond zich in de kelderverdieping. Parking was er niet. De meeste collega’s kwamen met het openbaar vervoer. Wie toch met de auto kwam, moest maar ergens een parkeerplekje zoeken en nadien nog een stevig eindje stappen.”

De verhuis naar een grote stad als Antwerpen doet Eddy terugdenken aan de Jacqmainlaan. “Ook toen zaten we middenin de stad en kon je met collega’s al eens op stap gaan na het werk”, lacht hij. “Dat gevoel krijg ik in Antwerpen opnieuw. In Kobbegem beleefden we een fantastische tijd maar het nieuwe gebouw in dat bruisende Antwerpen geeft ons kansen en mogelijkheden die we hier niet meer hadden.”

Deze maand verhuizen 870 werknemers van DPG Media vanuit Kobbegem en Vilvoorde naar Antwerpen. Zondag is het in Antwerpen de eerste werkdag voor de werknemers van Het Laatste Nieuws en HLN.be. De verschillende verdiepingen van het gebouw zijn klaar voor die eerste werkdag maar intussen wordt druk verder gebouwd aan de VTM Nieuws-studio. De journalisten van het VTM Nieuws verhuizen in februari volgend jaar ook naar Antwerpen. Vanaf dan werken er aan het Mediaplein duizend mensen in het DPG Media-gebouw.

De oppervlakte van dat nieuwe gebouw telt 22.191 vierkante meter, samen goed voor 3,5 voetbalvelden, gespreid over 10 verdiepingen. Het gebouw is 46 meter hoog en telt ook twee ondergrondse verdiepingen. Er zijn vier daktuinen die een levend eco-systeem vormen. Op de gevel komt ook een led-muur van 134 vierkante meter.