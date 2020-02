Einde nabij voor bruine kroeg Malpertuus: cafébaas Dirk vindt geen opvolger en sluit de deuren



Wim De Smet

14 februari 2020

12u00 9 Asse Het einde is nabij voor het legendarische café Malpertuus op de Markt in Asse. Cafébaas Dirk De Witte (60) vindt geen opvolger en sluit eind deze maand de deuren. Malpertuus is een van de oudste cafés van Asse en was ook de vaste stamkroeg van studentenclub Moeder Hopland.

Het verhaal van café Malpertuus eindigt op 28 februari. Die dag opent cafébaas Dirk De Witte voor de laatste keer de deur en de gordijntjes van zijn zaak. Dirk stond 16 jaar achter de toog van de Malpertuus. “Vanaf 1 april ben ik pensioengerechtigd”, vertelt hij. “Omdat ik geen zin had om de handelshuur met nog eens 9 jaar te verlengen, heb ik beslist om het café over te laten. De goesting was er nog wel, maar ik heb 37 jaar in de horeca gewerkt en eigenlijk ben ik blij dat het verhaal hier stopt.”

De cafébaas zag in die 16 jaar heel wat veranderen. “Het cafébezoek is overal in Vlaanderen zwaar gedaald”, weet hij. “Er was het rookverbod, de toenemende alcoholcontroles en de veranderde mentaliteit bij jonge mensen. Vooral de ouderen vinden het nog tof om op café te gaan. Ik heb het gevoel dat de jeugd liever niet aan de toog hangt.”

Overnemer

Dirk zocht maar vond geen overnemer. “Er was één iemand geïnteresseerd en die man de mogelijkheden voor een overname allemaal onderzocht. Maar uiteindelijk heeft hij geen akkoord bereikt met de eigenaar. Spijtig.”

Café Malpertuus is eigendom van drankenhandelaar HLS, het bekende bedrijf van de familie Haelterman. Het pand zelf is meer dan honderd jaar oud en kende sinds de Tweede Wereldoorlog slechts 10 zaakvoerders. Oorspronkelijk heette dit café De Groene Poort, maar cafébaas Leon Rogiers besliste in 1952 om er de Malpertuus van te maken.

Kroonluchter

Wat er na de sluiting met de mythische houten kroonluchter moet gebeuren, is ook nog niet duidelijk. De luchter werd door de studentenclub Moeder Hopland ieder jaar gebruikt voor de studentendopen. De schachten kropen in de luchter en kregen daar hun pinten overhandigd die ze in sneltempo moesten leegdrinken. “Voor de mannen van Moeder Hopland is die luster echt wel heilig”, weet cafébaas Dirk. “Een vertegenwoordiger van de familie Haelterman gaat mij deze week contacteren. Zij willen de luchter graag overnemen. Ik wacht nog wel even af. Ik ga die luchter alleszins niet in mijn living hangen (lacht).”

Voor de vaste stamgasten is de sluiting een jammere zaak. “Dit was eigenlijk de laatste echte bruine kroeg die vaak ook tot in de vroege uurtjes open was”, vertelt Daniel Smeets al 14 jaar trouwe klant is. “De Malpertuus, dat is een instituut in Asse. Hier konden de mensen nog in alle rust een praatje maken met elkaar. Het is triest dat dit soort cafés niet blijft bestaan. Het enige wat straks overblijft zijn moderne cafés waar de sfeer kil en modern is.”