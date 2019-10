Eerste wasstraat voor herbruikbare bekers geopend: machine wast 8.000 bekers per uur Wim De Smet

17 oktober 2019

16u30 0 Asse Wie een evenement organiseert met herbruikbare bekers, kan voor de afwas voortaan terecht in een immense wasstraat in de voormalige beschutte werkplaats van Asse. De wasstraat Washi-it kostte 200.000 euro en wast en droogt zo’n 8.000 plastieken bekers per uur. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kwam de machine plechtig inhuldigen.

De gigantische wasstraat moet vanaf volgend jaar een gat in de markt vullen. De Vlaamse regering wil met een nieuwe regelgeving namelijk het gebruik van wegwerpartikelen ontmoedigen. De maatregel houdt in dat op grote evenementen niet langer drank in wegwerpbekers of blikjes mag aangeboden worden. Daardoor wordt de herbruikbare beker stilaan de norm. “Maar de afwas van die herbruikbare bekers is al langer een probleem”, weet Dries Lescouhier, voorzitter van het coöperatief platform Wash-it. “De bekers handmatig afwassen, wordt sterk afgeraden. Het afdrogen stelt vaak een probleem. Als er restvocht achterblijft, kunnen er schimmels ontstaan. Je kan dat vergelijken met een afwasmachine. Daar gebeurt het ook vaak dat plastic potjes niet drogen. In onze machine is dat probleem voorgoed voorbij.”

Organisatoren van evenementen kunnen daarom contact opnemen met Wash-it. “Eigenlijk werkt het allemaal heel eenvoudig”, vervolgt Lescouhier. “De organisator kan online een formulier invullen, waarop al zijn of haar wensen worden aangestipt, net zoals je een vliegtuigticket boekt. Op het einde van het evenement komen wij de bekers halen en brengen we ze gewassen en gedroogd terug. De organisatoren mogen ze uiteraard ook zelf komen brengen. En we bieden ook de mogelijkheid om de bekers hier te stockeren.”

1,5 miljoen euro

De kostprijs voor het wassen van de bekers is afhankelijk van het volume. “Het wassen, drogen en sorteren van een standaard beker kost ongeveer 12 eurocent. Maar bij grotere volumes kan die prijs zakken tot 6 eurocent”, weet Olivier Bernard van het maatwerkbedrijf Amab, ook bekend als de vroegere beschutte werkplaats.

De initiatiefnemers investeren 1,5 miljoen euro in de uitbouw van nog meer wasstraten. “Er zijn nu al concrete plannen om eenzelfde project ook in Brugge, Gent, Temse, Genk, Antwerpen en Aalst op te starten. Maar de primeur was voor Asse. Dit is de eerste grote wasstraat in Vlaanderen voor herbruikbare bekers.”

Vlaams minister Zuhal Demir kwam vanmiddag alvast een kijkje nemen en verklaarde meteen dat ze fan was van het initiatief. Demir kreeg nadien een rondleiding waarbij ze de werking van de wasstraat leerde kennen.