Eerste toekomstbeelden voorgesteld: zo zal de ring in Asse er uit zien Wim De Smet

25 september 2019

18u00 2 Asse Het gemeentebestuur van Asse en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben woensdagmiddag tijdens een infomoment de eerste toekomstbeelden vrijgegeven van de ringweg in Asse.

Het voorontwerp voor de ring rond Asse werd in juni al bekendgemaakt. De ring, die nog altijd heel omstreden is, volgt een traject van 3 kilometer vanaf het station tot aan de Rampelberg. De nieuwe weg doorkruist op negen plaatsen de bestaande weginfrastructuur.

Om de aanleg mogelijk te maken, moeten meer dan tweehonderd mensen onteigend worden. “De meeste eigenaars van die gronden werden in juni al gecontacteerd”, meldt Anton De Coster van AWV. We weten nog niet met zekerheid welke eigendommen nu precies moeten wijken voor de ring. Er werd een reserveringsstrook uitgetekend maar die strook is vijftig meter breed. De ringweg zal in realiteit niet zo breed zijn.”

Brug voor fietsers en voetgangers

Op de nieuwe beelden is intussen wel een glimp op te vangen van hoe de ring er precies zal uitzien. Op drie verschillende plaatsen krijgen fietsers en voetgangers een eigen brug. Ter hoogte van de Broekbeekvallei is er voor de fietsers zelfs een uitkijkpunt gemaakt.

Wanneer de aanleg van de ring van start gaat, is nog niet helemaal duidelijk. Het voorontwerp werd drie maanden geleden al goedgekeurd. Nu is het wachten op het definitieve ontwerp dat normaal nog dit jaar moet afgewerkt zijn.