Eerste schooldag na lockdown in De Kleine Wereld: “Helft van onze leerlingen is aanwezig” Wim De Smet

15 mei 2020

08u45 17 Asse Mondkapjes, aparte speelzones, opgedeelde klassen en gescheiden speeltijden. Met die maatregelen werden de leerlingen van de Vrije Basisschool De Kleine Wereld in Asse vrijdagmorgen op school verwelkomd.



In de school volgen normaal 250 kinderen les. Vrijdagochtend wandelden iets meer dan de helft van alle leerlingen de schoolpoort binnen. Alleen leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar werden op de schoolbanken verwacht. Voor de leerlingen van de overige drie leerjaren wordt nog steeds opvang voorzien. “Al onze kinderen kunnen in de school terecht", meldt directeur Dirk Van Den Eynde. “De klassen werden opgesplitst en voor de opvang mogen we drie klassen gebruiken van de technische school die hiernaast ligt.”

De kinderen werden opgevangen in de turnzaal. Vanaf 8.15 uur riepen de leerkrachten hun klassen samen en werd ‘in bubbel’ naar het lokaal gestapt. De lessen beginnen om 8.30 uur maar wie na 8.15 uur aankomt, moet meteen naar de klas stappen. Dat gebeurt in afgescheiden toegangsstroken. “We hebben de leerlingen onderverdeeld in 12 bubbels”, vervolgt de directeur. “Zowel in het eerste, het tweede als het zesde leerjaar werden drie bubbels samengesteld. In de opvang hebben we ook nog eens een bubbel per leerjaar. Alle kinderen hebben aparte speeltijden. Onze eerste- en tweedejaars krijgen vier volle dagen les. In het zesde leerjaar zijn dat vier halve dagen.”

Voor de school en de leerlingen is het nu belangrijk dat de veiligheidsmaatregelen gehandhaafd worden. “Vandaag (vrijdag, red.) en de komende dagen zullen we alles goed uitproberen”, zegt Van Den Eynde. “We gaan ook extra aandacht schenken aan het welbevinden van de kinderen. Tenslotte zijn zij twee maanden niet naar school geweest. Dat is dus vergelijkbaar met de grote vakantie.”