Eerste schooldag in Asse: leerlingen De Schatkist verwelkomd op rode loper WDS

02 september 2019

11u20 0

De eerste schooldag is begonnen. Vandaag trokken duizenden kinderen opnieuw naar de klas en dat was in Asse niet anders. De leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Schatkist in de Mollestraat werden vandaag onthaald als echte filmsterren. De leerkrachten hadden letterlijk de rode loper uitgerold, inclusief gouden sterretjes, en de speelplaats bleek versierd met ballonnen. Aan de leerlingen werd gevraagd om in feestelijke outfit naar school te komen. Ook de leerkrachten deden mee. Zij verschenen in hun beste galakostuum voor de klas.