Eerste kerstkindje in Asse zag om 7.56 uur het levenslicht (en zijn naam is Joaquin Antonio Jezus) Wim De Smet

25 december 2019

21u00 0 Asse In het OLV-ziekenhuis in Asse werden op kerstdag maar liefst drie kerstkindjes geboren. De eerste kleine spruit zag om 7.56 uur het levenslicht en kreeg de naam Joaquin Antonio Jezus.

Mama Priscilla Rowies (26) werkt als nagelstyliste en had dinsdag nog een hele dag gewerkt. “Maar tegen de avond voelde ik dat de baby niet meer op zich liet wachten”, vertelt ze. “We hebben het ziekenhuis gebeld en mochten meteen komen. En wat zijn we blij dat we een echt kerstkindje hebben. Normaal was de bevalling gepland voor 19 januari. Eigenlijk is hij bijna een maand te vroeg geboren.”

Priscilla en haar man José Ramires Munoz (30) zijn gelovige mensen. “Daarom zijn we extra blij dat ons zoontje geboren is op Kerstmis”, klink het. “Wij gaan vrijwel iedere week nog naar de eucharistieviering. Anderhalf jaar geleden zijn we voor de kerk getrouwd in de basiliek van Koekelberg. In die prachtige kerk gaan we Joaquin uiteraard ook laten dopen.”

Joaquin is het eerste kindje voor Priscilla en José, die in Groot-Bijgaarden wonen. Aangezien de papa Spaanse roots heeft, krijgt de baby ook een klinkende naam: Joaquin Antonio Jezus Ramirez Rowies. Een mondjevol. “Jezus was de opa van mijn man”, vertelt Priscilla. “En een kleintje dat geboren wordt op kerstdag, die moet gewoon zo’n naam krijgen. Wat zijn we blij met hem.”