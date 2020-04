Eén rijstrook in Nieuwstraat wordt woensdag tijdlang afgesloten Wim De Smet

10 april 2020

13u10 0 Asse Een rijstrook van de Nieuwstraat in Asse-centrum wordt woensdag 15 april afgesloten voor alle verkeer.

De firma BVBA Kemati spuit op woensdag 15 april vloerisolatie in het appartementsgebouw ter hoogte van het huisnummer 93. Om die werkzaamheden mogelijk te maken, wordt de rijstrook in de richting van het centrum afgesloten. Tegenover de werkzone wordt een parkeerverbod ingesteld zodat het verkeer richting Ternat wel mogelijk blijft. Voor het verkeer komende van Ternat wordt een omleiding voorzien via het Muurveld en de Bloklaan.