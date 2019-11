Eén inwoner op drie in Asse is van buitenlandse afkomst: “De inwijking vanuit Brussel is niet meer te stoppen” Wim De Smet

04 november 2019

14u15 0 Asse De gemeente Asse telt, samen met Sint-Pieters-Leeuw, het hoogste aantal niet EU-inwoners van het Pajottenland. 23,3 procent om exact te zijn. “Maar daar mag je nog eens 10 procent Europeanen bijtellen en dan zitten we aan 33,3 procent”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “De Vlaamse overheid moet ons dringend meer middelen geven.”

De cijfers over het aantal niet-EU-inwoners komen uit de Vlaamse databank ‘Provincies in cijfers’ en werden vorige week gelanceerd na enkele stevige uitspraken van Walter De Donder, burgemeester van Affligem én partijgenoot van Koen Van Elsen. In Affligem ligt het percentage nieuwkomers nochtans beduidend lager dan in Asse. De gemeente van De Donder telt iets meer dan 10 procent niet-EU-burgers, in Asse gaat het om 23,3 procent. Daar komt in Asse nog eens 10 procent aan Europeanen bovenop. De cijfers voor Asse zijn behoorlijk indrukwekkend. In deelgemeente Zellik is 83 procent van de 0- tot 2-jarigen van vreemde origine. In heel Asse gaat het om 58,1 procent, ook bij de 0- tot 2-jarigen dus.

De meeste mensen komen vanuit Brussel. Vaak kopen ze hier huizen langs de drukke gewestwegen, waar de autochtone Assenaren niet meer willen wonen. De inwijking vanuit Brussel is niet meer te stoppen, zoveel is duidelijk Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V)

“Het aantal niet-EU-inwoners en EU-inwoners is jarenlang gelijk gebleven in onze gemeente”, weet Koen Van Elsen. “Elke groep haalde zo’n 10 procent. Maar de laatste jaren is er een forse toename van de eerste groep. De meeste mensen komen vanuit Brussel. Vaak kopen ze hier huizen langs de drukke gewestwegen, waar de autochtone Assenaren niet meer willen wonen. De inwijking vanuit Brussel is niet meer te stoppen, zoveel is duidelijk. De grootste concentratie nieuwkomers woont in deelgemeente Zellik.”

Meer geld van Vlaamse overheid

Van Elsen wil daarom extra inzetten op integratie. Hij eist ook meer geld van de Vlaamse overheid om de problemen aan te pakken. “De Vlaamse rand krijgt vandaag 4 miljoen euro van het gemeentefonds”, zegt hij. “Per inwoner krijgen we 180 euro per jaar. Maar dat is veel te weinig. In Vlaanderen bedraagt het gemiddelde 360 euro en in Antwerpen gaat het om meer dan 1.000 euro. Eigenlijk is dat niet meer ernstig te noemen.”

Vlaams Belang

Volgens Van Elsen springt de Vlaamse overheid ook zeer selectief om met de toelagen. “In de Denderstreek krijgen Ninove, Denderleeuw en Zottegem nu extra geld voor inburgeringsprojecten”, zegt hij. “In Zottegem zijn er veel minder problemen maar daar is de nieuwe minister Matthias Diependaele wel burgemeester. En de twee andere Dendergemeenten krijgen gewoon geld omdat het Vlaams Belang er zo goed scoort. Het houdt eigenlijk allemaal geen steek meer.”

Veel nieuwkomers willen graag dicht bij de hoofdstad blijven wonen. Hier kan dat. De scholen moeten daardoor wel extra inspanningen leveren. We willen dat graag doen, maar daar moeten dan ook middelen tegenover worden geplaatst Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V)

Partijgenoot Walter De Donder, die kandidaat-voorzitter is van CD&V, krijgt van Van Elsen groot gelijk als het over migratieproblemen gaat. “Brussel breidt uit en wij krijgen in de Vlaamse rand alle problemen op ons dak”, luidt het. “Veel nieuwkomers willen graag dicht bij de hoofdstad blijven wonen. Hier kan dat. De scholen moeten daardoor wel extra inspanningen leveren. We willen dat graag doen, maar daar moeten dan ook middelen tegenover worden geplaatst. Dat de nieuwe Onderwijsminister Ben Weyts de kleuters wil testen op hun Nederlands, is alleszins een goede zaak. Want met de taal begint alles. In Asse hebben we bijvoorbeeld een grote Aramese gemeenschap die eigenlijk perfect ingeburgerd is. Die mensen spreken Nederlands en doen hun best op school.”